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НБУ: PricewaterhouseCoopers завышал стоимость залогов ПриватБанка

18.01.2017 11:58
НБУ: PricewaterhouseCoopers завышал стоимость залогов ПриватБанка
Фото: EPA

В Национальном банке Украины (НБУ) сообщают, что международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценивала залоги в национализированном ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости. Об этом рассказали начальник управления оценки и мониторинга залогов департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош и директор департамента управления рисками Игорь Будник в интервью delo.ua.

"Например, PwC оценивали завод по производству алкогольных напитков. В отчете было сказано, что оценивался целостный имущественный комплекс, включая недвижимость и оборудование, и что все это принадлежит одному юрлицу. Когда мы проверили, оказалось, что данному юрлицу принадлежит только недвижимость, а оборудование находится в собственности совершенно другой компании", - объяснили они, добавив, что реальная цена недвижимости без оборудования гораздо меньше.

Сотрудники НБУ сообщили также, что у регулятора были вопросы к общему подходу к оценке. По их словам, в отчетах PwC по ПриватБанку не было подписей оценщиков, тогда как по законодательству отчет должны подписать оценщик и директор компании. Кроме того, отчет должен сопровождаться квалификационным свидетельством оценщика и сертификатом субъекта оценочной деятельности.

"Пользователь видел отчет об оценке, и его содержание соответствовало содержанию нормального отчета об оценке. Но при этом не было важных элементов - подписи, квалификационного свидетельства. Мы считаем, что это делалось с целью защиты PwC от потенциальной ответственности", - говорит Игорь Будник.

Накануне наблюдательный совет ПриватБанка избрал себе председателя.

18 декабря Кабмин принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. 21 декабря ПриватБанк официально перешел в госсобственность. После решения о национализации НБУ предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму свыше 27 млрд грн.

11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк
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