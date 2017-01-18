Курс продажи наличного даллара упал на 38 копеек

В среду, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 33,80 коп до 27,5640 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 38,63 коп - до 28,2543 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,93 коп и составляет 29,2500 грн, средний курс продажи упал - на 26,80 коп до 30,2427 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,355 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,6 коп до 4,801 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,5640 28,2543 0,4355 0,4801 29,2500 30,2427 Медиана 27,6000 28,2250 0,4500 0,4800 29,2750 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)