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НБУ ввел новые требования к оценке кредитного риска банков

18.01.2017 12:15
Регулятор изменил положение об определении размера кредитного риска
Фото: пресс-служба НБУ

Национальний банк Украины (НБУ) внес изменения в положение об определении размера кредитного риска.

В частности:
- уточнена формулировка и отсрочено внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 год;
- снижено значение LGD в части расчета кредитного риска для государственных предприятий (с 45% до 30%);
- урегулирован вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП. Установлены условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает;
- расширен перечень инструментов обеспечения исполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов;
- определено, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную с открытых источников информации (например, сайты компании и НКЦБФР)
- уточнен ряд требований по контролю за залогом;
- введен порядок оценки кредитного риска ОСМД.

Изменения в положение утверждено постановлением правления НБУ N5 от 16 января.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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