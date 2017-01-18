Межбанк закрылся котировками доллара 27,56/27,62
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,40, максимальные - 27,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные - 27,65.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4682, к закрытию котировки составили 0,4643/0,4659.
Торги по евро начались с котировок 29,4940/29,5689, к закрытию котировки составили 29,4230/29,4871.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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