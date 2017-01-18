 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.58  28.26   EUR:  29.16  30.24
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд сохранил экс-главе банка Михайловский домашний арест

18.01.2017 17:14
Суд отказался изменить меру пресечения бывшему главе банка Михайловский и оставил его под ночным домашним арестом
Фото: creditsmarket.com.ua

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении прошения прокуратуры об изменении меры пресечения экс-главе банка Михайловский Игорю Дорошенко с ночного домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает FinClub.

Прокуратура пыталась оспорить решение Шевченковского районного суда Киева от 3 декабря, из-за которого Игорь Дорошенко вышел на свободу в декабре 2016 года.

Суд, выслушав ходатайство прокуратуры, удовлетворил его частично, изменив содержание под стражей на ночной домашний арест. После этого прокуратура обжаловала решение Шевченковского районного суда Киева об изменении меры пресечения.

В начале февраля завершаются 60 дней домашнего ареста Игоря Дорошенко.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Банк Михайловский
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров