Суд сохранил экс-главе банка Михайловский домашний арест

Суд отказался изменить меру пресечения бывшему главе банка Михайловский и оставил его под ночным домашним арестом

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении прошения прокуратуры об изменении меры пресечения экс-главе банка Михайловский Игорю Дорошенко с ночного домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает FinClub.



Прокуратура пыталась оспорить решение Шевченковского районного суда Киева от 3 декабря, из-за которого Игорь Дорошенко вышел на свободу в декабре 2016 года.



Суд, выслушав ходатайство прокуратуры, удовлетворил его частично, изменив содержание под стражей на ночной домашний арест. После этого прокуратура обжаловала решение Шевченковского районного суда Киева об изменении меры пресечения.



В начале февраля завершаются 60 дней домашнего ареста Игоря Дорошенко.



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