Официальные курсы банковских металлов на 19.01.2017

Нацбанк Украины установил на 19 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 333957,43 грн;



серебро - 4706,61 грн;



платина - 271619,63 грн;



палладий - 208663,26 грн. Напомним, на 18 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 335992,09 грн;



серебро - 4697,06 грн;



платина - 271877,15 грн;



палладий - 205841,95 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter