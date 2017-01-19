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EY проведет аудит ПриватБанка - СМИ

19.01.2017 08:35
По данным источников, набсовет ПриватБанка уже выбрал компанию EY, но официально с ней еще необходимо подписать контракт

Международная компания EY (ранее Ernst&Young) проведет аудит ПриватБанка. Об этом Delo.UA рассказал источник в банке.

По его словам, наблюдательный совет банка уже выбрал эту компанию, но официально с ней еще необходимо подписать контракт.

Напомним, ранее аудитом банка занималась компания PricewaterhouseCoopers (PwC). В Национальной банке заявляли, что аудиторские отчеты этой компании не отображали реального положения дел в банке. НБУ не комментирует вопрос о том, есть ли претензии к работе компании в качестве аудитора, однако заявляли о нарушениях PwC при оценке залогового имущества в ПриватБанке.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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