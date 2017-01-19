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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

19.01.2017 10:04
В четверг, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,20 коп до 27,5860 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,47 коп - до 28,3490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,50 коп и составляет 29,1950 грн, средний курс продажи вырос - на 0,73 коп до 30,2500 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,299 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,820 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,5860

28,3490

0,4299

0,4820

29,1950

30,2500

Медиана

27,5500

28,3000

0,4465

0,4800

29,2000

30,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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