Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,47 коп - до 28,3490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,50 коп и составляет 29,1950 грн, средний курс продажи вырос - на 0,73 коп до 30,2500 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,299 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,820 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,5860
|
28,3490
|
0,4299
|
0,4820
|
29,1950
|
30,2500
|
Медиана
|
27,5500
|
28,3000
|
0,4465
|
0,4800
|
29,2000
|
30,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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