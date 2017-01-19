Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,20 коп до 27,5860 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,47 коп - до 28,3490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,50 коп и составляет 29,1950 грн, средний курс продажи вырос - на 0,73 коп до 30,2500 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,299 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,820 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,5860 28,3490 0,4299 0,4820 29,1950 30,2500 Медиана 27,5500 28,3000 0,4465 0,4800 29,2000 30,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)