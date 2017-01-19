Суд арестовал активы экс-главы Городского коммерческого банка
Национальная полиция проводит досудебное расследование уголовного производства N12014000000000409 от 17.09.2014 по подозрению экс-президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса и экс-главы правления банка в совершении уголовных правонарушений. Об этом пишет FinClub.
Досудебное следствие выяснило, что эти лица в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, действуя умышленно, с целью вывода активов из банка, путем заключения ряда договоров с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, и перевода денег на счета подконтрольных им юрлиц завладели средствами банка в особенно крупных размерах.
"В результате выдачи банком кредитных средств по кредитному договору компании Рил-Мейд банк получил убыток на сумму 90,1 млн грн", - говорится в решении суда по делу N757/1728/17-к.
Поэтому суд удовлетворил прошение следствия об аресте имущества, принадлежащего Рейнису Тумовсу.
Арестованы шесть земельных участков президента Городского коммерческого банка в Макаровском и Бориспольском районах Киевской области, арсенал огнестрельного оружия (37 шт.), изъятый в ходе обыска 15 сентября 2015 года, деньги на счету в Укргазбанке, а также семь автомобилей (ГАЗ 6611, ГАЗ 21, два ГАЗ 66, ЛУАЗ 967, ГАЗ 69А, AC AC-U 39095 ВП6).
Рейнис Тумовс причастен к банкротству как минимум трех банков - Одесса-банка, Городского коммерческого банка и Профин Банка. В начале 2015 года он подал документы на покупку уже ставших к тому времени неплатежеспособными Профин Банка и банка Укоопспилка, но Национальный банк Украины ему отказал.
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