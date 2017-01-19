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Credit Suisse выплатит $3,5 млрд штрафа по ипотечным бумагам

19.01.2017 10:36
Credit Suisse договорился с Министерством юстиции США об урегулировании претензий в связи с продажей бумаг, обеспеченных ипотекой
Фото: EPA

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse договорился с Министерством юстиции США об урегулировании претензий в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченными ипотекой, за период до конца 2007 года. Как сообщает Reuters, по условиям соглашения банк должен выплатить штраф в $2,48 млрд, а еще $2,8 млрд пойдут на компенсацию ущерба клиентам.

В частности, в течение пяти лет после урегулирования претензий банк должен на эту сумму вносить изменения в текущие кредитные соглашения.

Вчера аналогичного соглашения достиг Deutsche Bank.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, США
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