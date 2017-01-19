Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,67 коп - до 28,3310 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,67 коп и составляет 29,2233 грн, средний курс продажи упал - на 4,57 коп до 30,1970 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,351 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,813 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,6240
|
28,3310
|
0,4351
|
0,4813
|
29,2233
|
30,1970
|
Медиана
|
27,6000
|
28,3000
|
0,4500
|
0,4800
|
29,2250
|
30,1950
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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