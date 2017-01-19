Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,00 коп до 27,6240 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,67 коп - до 28,3310 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,67 коп и составляет 29,2233 грн, средний курс продажи упал - на 4,57 коп до 30,1970 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,351 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,813 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,6240 28,3310 0,4351 0,4813 29,2233 30,1970 Медиана 27,6000 28,3000 0,4500 0,4800 29,2250 30,1950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)