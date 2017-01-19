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Goldman Sachs нарастил прибыль на 22%

19.01.2017 11:59
Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам 2016 года составила $7,4 млрд
Фото: EPA

Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs по итогам 2016 года составила $7,4 млрд. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечает банк на официальном сайте.

Выручка банка за отчетный период составила $30,6 млрд, что на 9% меньше показателя годичной давности. Операционные расходы Goldman Sachs снизились на 19% - до $20,3 млрд - это минимум с 2008 года.

"После сложной первой половины года банк начал демонстрировать хорошие показатели, благодаря улучшению операционной среды", - сообщил генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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