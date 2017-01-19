Котировки доллара на межбанке падают

В четверг, 19 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,56/27,62*, к 12:00 котировки составили 27,41/27,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные - 27,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,46, максимальные - 27,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4645/0,4657 к 12:00 котировки составили 0,4675/0,4690.



Торги по евро начались с котировок 29,3376/29,3987, к 12:00 котировки составили 29,2437/29,3184.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"