Объем ФГВФЛ на 1 января превысил 15,3 млрд грн

В 2016 году поступления в фонд от регулярного сбора составили более 3,3 млрд грн

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 января превысила 15,3 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



В 2016 году поступления в фонд от регулярного сбора составили более 3,3 млрд грн.



За 12 месяцев прошлого года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 7,2 млрд грн. Из них около 4 млрд грн получено от погашения кредитов, 3,2 млрд грн - от продажи активов, и 101,3 млн грн - от передачи в аренду имущества ликвидируемых банков.



Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, которые были переданы в управление Фонда, на 1 января составила 80,8 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.