Объем ФГВФЛ на 1 января превысил 15,3 млрд грн
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 января превысила 15,3 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
В 2016 году поступления в фонд от регулярного сбора составили более 3,3 млрд грн.
За 12 месяцев прошлого года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 7,2 млрд грн. Из них около 4 млрд грн получено от погашения кредитов, 3,2 млрд грн - от продажи активов, и 101,3 млн грн - от передачи в аренду имущества ликвидируемых банков.
Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, которые были переданы в управление Фонда, на 1 января составила 80,8 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
94822
-
31004
-
22935
-
21947
-
18682