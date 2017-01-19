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Объем ФГВФЛ на 1 января превысил 15,3 млрд грн

19.01.2017 13:21
В 2016 году поступления в фонд от регулярного сбора составили более 3,3 млрд грн

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 января превысила 15,3 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

В 2016 году поступления в фонд от регулярного сбора составили более 3,3 млрд грн.

За 12 месяцев прошлого года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 7,2 млрд грн. Из них около 4 млрд грн получено от погашения кредитов, 3,2 млрд грн - от продажи активов, и 101,3 млн грн - от передачи в аренду имущества ликвидируемых банков.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, которые были переданы в управление Фонда, на 1 января составила 80,8 млрд грн.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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