Укрсоцбанк выдал Альфа-банку короткий кредит на 2 млрд грн

Укрсоцбанк одобрил предоставление Альфа-банку ряда межбанковских кредитов на срок 14 дней под 14% годовых

Укрсоцбанк предоставил Альфа-банку, который входит в одну с ним Альфа-Групп, короткие межбанковские кредиты суммарно на 1,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщениях банков в системе раскрытия информации на фондовом рынке, пишет FinClub.

Наблюдательный совет Укрсоцбанка 17 января 2017 года одобрил предоставление Альфа-банку ряда межбанковских кредитов на срок 14 дней под 14% годовых.

Кредиты были выданы на сумму 100 млн грн (1 декабря 2016 года), 500 млн грн (8 декабря), 100 млн грн (9 декабря), 400 млн грн (13 декабря), 100 млн грн (15 декабря), 500 млн грн (22 декабря), 100 млн грн (23 декабря), 100 млн грн (29 декабря).

Наблюдательный совет Альфа-банка в тот же день, 17 января, одобрил получение этих кредитов.

ABH Holings S.A. владеет 99,91% акций ПАО Укрсоцбанк и 100% (опосередкованно) акций ПАО Альфа-банк.