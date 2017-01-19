Нацбанк признал неплатежеспособным Банк Народный капитал

Банк в течение двух лет не смог привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства

Правление Национального банка Украины 19 января 2017 г. приняло решение №34-рш/БТ об отнесении ПАО Банк Народный капитал к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что еще в июле 2016 г. Банк Народный капитал был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. Тем не менее, банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, хоть НБУ и обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 г.

Указано, что свыше 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такое участие с нарушением закона - без согласования Национального банка, из-за чего длительное время был лишен права голоса.

В 2016 г. в Национальный банк были поданы несколько пакетов документов для согласования существенного участия, как его акционерам, так и третьим лицам. Национальный банк принял решение запретить приобретения существенного участия из-за неудовлетворительного финансового состояния заявителей и невозможности подтвердить источники происхождения их средств.

Как сообщалось ранее, 16 января 2017 г. Банк Народный капитал принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы регулятору для получения согласия на ликвидацию.

"Согласно статье 78 Закона Украины о банках и банковской деятельности, такое согласие может быть предоставлена только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как указано выше, ПАО Банк Народный капитал на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не удовлетворил ходатайство банка", - сказано в сообщении НБУ.

Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн. грн.

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