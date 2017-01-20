Курсы валют НБУ на 20.01.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 20 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2744,2159 грн за $100;

2927,5295 грн за 100 евро;

4,6236 грн за 10 руб РФ.



На 19 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2749,1865 грн за $100;

2931,7325 грн за 100 евро;

4,6452 грн за 10 руб РФ.