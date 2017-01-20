Официальные курсы банковских металлов на 20.01.2017

Нацбанк Украины установил на 20 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 328221,94 грн;



серебро - 4651,45 грн;



платина - 265640,10 грн;



палладий - 203895,24 грн. Напомним, на 19 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 333957,43 грн;



серебро - 4706,61 грн;



платина - 271619,63 грн;



палладий - 208663,26 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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