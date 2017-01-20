Возобновлены выплаты вкладчикам банка Михайловский
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты средств вкладчикам банка Михайловский. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Для получения средств вкладчики банка с 20 января 2017 года до 2 марта 2017 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: Альфа Банк; ПУМБ и ТАСкомбанк.
Напомним, в начале декабря фонд временно приостановил выплаты вкладчикам банка Михайловский для дополнения общего реестра.
По данным ФГВФЛ, с 15 июля по 1 декабря 2016 года возмещение получили почти 22 тыс. вкладчиков банка на общую сумму 1,29 млрд грн.
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