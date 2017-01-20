Возобновлены выплаты вкладчикам банка Михайловский

С 20 января вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты средств вкладчикам банка Михайловский. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Для получения средств вкладчики банка с 20 января 2017 года до 2 марта 2017 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: Альфа Банк; ПУМБ и ТАСкомбанк.

Напомним, в начале декабря фонд временно приостановил выплаты вкладчикам банка Михайловский для дополнения общего реестра.

По данным ФГВФЛ, с 15 июля по 1 декабря 2016 года возмещение получили почти 22 тыс. вкладчиков банка на общую сумму 1,29 млрд грн.