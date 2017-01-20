 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.64  28.35   EUR:  29.17  30.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Возобновлены выплаты вкладчикам банка Михайловский

20.01.2017 09:31
С 20 января вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты средств вкладчикам банка Михайловский. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Для получения средств вкладчики банка с 20 января 2017 года до 2 марта 2017 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: Альфа Банк; ПУМБ и ТАСкомбанк.

Напомним, в начале декабря фонд временно приостановил выплаты вкладчикам банка Михайловский для дополнения общего реестра.

По данным ФГВФЛ, с 15 июля по 1 декабря 2016 года возмещение получили почти 22 тыс. вкладчиков банка на общую сумму 1,29 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банк Михайловский
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров