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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

20.01.2017 10:05
В пятницу, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,80 коп до 27,5960 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,45 коп - до 28,2965 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,68 коп и составляет 29,1665 грн, средний курс продажи упал - на 1,95 коп до 30,1775 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,3 коп и составляет 4,298 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп до 4,789 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,5960

28,2965

0,4298

0,4789

29,1665

30,1775

Медиана

27,5100

28,3000

0,4500

0,4790

29,1750

30,1250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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