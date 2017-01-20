Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,80 коп до 27,5960 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,45 коп - до 28,2965 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,68 коп и составляет 29,1665 грн, средний курс продажи упал - на 1,95 коп до 30,1775 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,3 коп и составляет 4,298 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп до 4,789 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,5960 28,2965 0,4298 0,4789 29,1665 30,1775 Медиана 27,5100 28,3000 0,4500 0,4790 29,1750 30,1250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)