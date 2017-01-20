Межбанк открылся котировками доллара 27,48/27,56
20.01.2017 10:37
В пятницу, 20 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,48/27,56 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4604/0,4623.
Торги по евро начались с котировок 29,3376/29,4230.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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