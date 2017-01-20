НБУ ужесточил требования к инкассаторам
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.
Как сообщает регулятор на официальном сайте, 16 января было принято соответствующее постановление N4, которое вступает в силу с 20 января.
"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", - отмечает НБУ.
Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица
Также предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.
Кроме того, определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения.
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