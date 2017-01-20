Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,83 коп до 27,6323 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,50 коп - до 28,2860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,05 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,43 коп и составляет 29,2377 грн, средний курс продажи упал - на 2,13 коп до 30,1757 грн. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,338 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,6323 28,2860 0,4338 0,4794 29,2377 30,1757 Медиана 27,6000 28,2500 0,4450 0,4780 29,3000 30,1300



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)