Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,50 коп - до 28,2860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,05 грн, минимальный курс продажи - 28,0 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,43 коп и составляет 29,2377 грн, средний курс продажи упал - на 2,13 коп до 30,1757 грн. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,338 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,6323
|
28,2860
|
0,4338
|
0,4794
|
29,2377
|
30,1757
|
Медиана
|
27,6000
|
28,2500
|
0,4450
|
0,4780
|
29,3000
|
30,1300
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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