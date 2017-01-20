Суд арестовал недвижимость владельца банка Михайловский

Голосеевский суд арестовал ряд объектов недвижимости, принадлежащей компании Техэнерготрейд

Голосеевский суд в рамках уголовного производства по делу о банкротстве банка Михайловский арестовал ряд объектов недвижимости, принадлежащей компании Техэнерготрейд (конечный бенефициар - Виктор Полищук). Об этом пишет FinBalance.



Под арест попали:

- промышленные и распределительные склады, общей площадью 93 510,5 кв.м, находящиеся по адресу Киевская обл., Броварской р-н, с.Апрельское, ул.Гоголевская, 1-А;

- нежилое помещение - магазин в гипермаркете (торгово-развлекательный комплекс) II очередь (прим. 13, 14, 17 ,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 73, 74) площадью 4230,7 кв.м. по адресу: Киевская область, г.Бровары, ул. Киевская, 316/1;

- нежилые помещения торгового центра №1 (площадью 1515,8 кв.м) и торгового центра №4 (площадью 157,6 кв.м) по адресу: г. Одесса, ул. Балковская, 22а;

- 14 нежилых помещений общественно-торгового центра микрорайона 1 жилого массива Таможня площадью от 9,1 до 488,2 кв.м. по адресу: г. Черкассы, ул.Героев Сталинграда, 22а;

- нежилое здание Пункт переодевания Атланта площадью 2165,8 кв. м. по адресу: Киевская обл., м.Славутич, ул. Черниговская, 12;

- нежилое помещение площадью 1953,3 кв. м. по адресу: г.Севастополь, ул. Пожарова, 21;

- нежилое помещение площадью 2427,1 кв.м. по адресу: г.Черкаси, ул.Героев Сталинграда, 42/1;

- промтовары и распределительные склады с отдельно расположенным зданием холодильника и благоустройством прилегающей территории с достройкой блока технического обслуживания (2 очередь i-II пусковые комплексы), состоящий в т.ч. из здания холодильника с встроено-пристроенными административно-бытовыми помещениями, площадью 65 446,8 кв.м.; здание технического обслуживания площадью 2815,8 кв. м., находящиеся по адресу Київська обл., Броварской р-н, с.Апрельское, вул.Гоголевская, 1-А.



Кроме того, судебным определением был наложен арест на:

- два земельных участка площадью 13,5 га и 17,26 га по адресу: Киевская обл., Броварской р-н, посел/совет Калиновский;

- земельный участок площадью 0,24 га по адресу: Киевская обл., Броварской р-н, с.Апрельское;

- четыре земельных участка площадью от 0,25 га до 1 га по адресу: Киевская обл., Броварской р-н, с.Димитрово;

- скважину по адресу: Киевская обл., Броварской р-н, с.Димитрово, вул.Гоголевская, 1а;

- земельный участок площадью 0,3606 га по адресу: Киевская обл., м.Славутич, ул.. Черниговская (участок 12);

- два земельных участка площадью 2,43 га и 0,75 га по адресу: АР Крым, г.Ялта;

- земельный участок площадью 22,13 га по адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт. Симеиз.



"Определение подлежит немедленному исполнению, обжалование определения не приостанавливает его исполнение", - говорится в документе.



В постановлении суда констатируется, что компания Техэнерготрейд связана с фирмой Экосипан, которая была владельцем банка Михайловский. Необходимость ареста объектов недвижимого имущества прокуратура мотивировала необходимостью недопущения их отчуждения и возможной конфискацией.



Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 20 января, возобновил выплаты средств вкладчикам банка Михайловский.



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