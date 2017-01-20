Котировки доллара на межбанке опустились до 27,39/27,44

В пятницу, 20 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,48/27,56*, к 12:00 котировки составили 27,39/27,44

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,39, максимальные - 27,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные - 27,56.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4604/0,4623 к 12:00 котировки составили 0,4580/0,4592.



Торги по евро начались с котировок 29,3376/29,4230, к 12:00 котировки составили 29,1593/29,2071.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"