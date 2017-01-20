Межбанк закрылся котировками доллара 27,39/27,44

В пятницу, 20 января, торги по доллару США открылись котировками 27,48/27,56, к закрытию котировки составили 27,39/27,44

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,39, максимальные - 27,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные - 27,56.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4604/0,4623, к закрытию котировки составили 0,4582/0,4593.

Торги по евро начались с котировок 29,3376/29,4230, к закрытию котировки составили 29,1950/29,2482.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"