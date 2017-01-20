 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.66  28.29   EUR:  29.16  30.15
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги перед Приватом

20.01.2017 17:13
Игорь Коломойский говорит, что реструктуризировал долги своих компаний перед ПриватБанком еще до принятия решения о его национализации
Игорь Коломойский

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги своих компаний перед банком еще до принятия решения о его национализации. Об этом пишет Экономическая правда.

"На момент национализации весь корпоративный портфель был реструктурирован по требованию Нацбанка. 31 млрд грн залогов записали на баланс, а на сумму 124 млрд грн реструктурировали портфель. НБУ выбрал устраивающие его компании, и кредиты были переведены на эти фирмы", - говорит бывший совладелец банка.

По словам Коломойского, осенью ПриватБанк подал план реструктуризации кредитов, выданных нефтехимической отрасли. В ответ НБУ потребовал предоставить план по всему корпоративному портфелю - и не позднее 31 октября 2016 года.

Коломойский уверяет, что банк предоставил такой план - и кредитный портфель был полностью изменен в угоду Нацбанку.

Что касается реструктуризации кредитного портфеля, то глава НБУ Валерия Гонтарева не согласна с версией Коломойского.

"Они ничего не сделали по программе рекапитализации. Они выполнили под нашим страшным давлением только ее первую часть, взяв на баланс активы на сумму 31 млрд грн - да и то через пять дней уже вывели с баланса один из активов, оцененный в 5,5 млрд грн", - сообщила она.

"Ни залогов, ни нормальных заемщиков, ни реального cash-flow от этих заемщиков они не предоставили", - добавила Гонтарева.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров