Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги перед Приватом
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги своих компаний перед банком еще до принятия решения о его национализации. Об этом пишет Экономическая правда.
"На момент национализации весь корпоративный портфель был реструктурирован по требованию Нацбанка. 31 млрд грн залогов записали на баланс, а на сумму 124 млрд грн реструктурировали портфель. НБУ выбрал устраивающие его компании, и кредиты были переведены на эти фирмы", - говорит бывший совладелец банка.
По словам Коломойского, осенью ПриватБанк подал план реструктуризации кредитов, выданных нефтехимической отрасли. В ответ НБУ потребовал предоставить план по всему корпоративному портфелю - и не позднее 31 октября 2016 года.
Коломойский уверяет, что банк предоставил такой план - и кредитный портфель был полностью изменен в угоду Нацбанку.
Что касается реструктуризации кредитного портфеля, то глава НБУ Валерия Гонтарева не согласна с версией Коломойского.
"Они ничего не сделали по программе рекапитализации. Они выполнили под нашим страшным давлением только ее первую часть, взяв на баланс активы на сумму 31 млрд грн - да и то через пять дней уже вывели с баланса один из активов, оцененный в 5,5 млрд грн", - сообщила она.
"Ни залогов, ни нормальных заемщиков, ни реального cash-flow от этих заемщиков они не предоставили", - добавила Гонтарева.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
31532
-
22113
-
19241
-
11874
-
11511
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,39/27,44 17:27
- Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги перед Приватом 17:13
- Western Union заплатит $586 млн штрафа за поддержку мошенничества 16:22
- Национализация Привата стоила Суркису несколько сотен миллионов 14:17
- Доля теневой экономики в Украине сократилась на 5% - МЭРТ 13:34