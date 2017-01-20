Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги перед Приватом

Игорь Коломойский говорит, что реструктуризировал долги своих компаний перед ПриватБанком еще до принятия решения о его национализации

Игорь Коломойский

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги своих компаний перед банком еще до принятия решения о его национализации. Об этом пишет Экономическая правда.



"На момент национализации весь корпоративный портфель был реструктурирован по требованию Нацбанка. 31 млрд грн залогов записали на баланс, а на сумму 124 млрд грн реструктурировали портфель. НБУ выбрал устраивающие его компании, и кредиты были переведены на эти фирмы", - говорит бывший совладелец банка.



По словам Коломойского, осенью ПриватБанк подал план реструктуризации кредитов, выданных нефтехимической отрасли. В ответ НБУ потребовал предоставить план по всему корпоративному портфелю - и не позднее 31 октября 2016 года.



Коломойский уверяет, что банк предоставил такой план - и кредитный портфель был полностью изменен в угоду Нацбанку.



Что касается реструктуризации кредитного портфеля, то глава НБУ Валерия Гонтарева не согласна с версией Коломойского.



"Они ничего не сделали по программе рекапитализации. Они выполнили под нашим страшным давлением только ее первую часть, взяв на баланс активы на сумму 31 млрд грн - да и то через пять дней уже вывели с баланса один из активов, оцененный в 5,5 млрд грн", - сообщила она.



"Ни залогов, ни нормальных заемщиков, ни реального cash-flow от этих заемщиков они не предоставили", - добавила Гонтарева.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter