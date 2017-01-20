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ПриватБанк исключает возможность ареста своих счетов

20.01.2017 20:00
Первый зампред правления Привата: претензии держателей евробондов не означают автоматического ареста счетов или активов банка
Фото - EPA

В балансе национализированного ПриватБанка нет обязательств перед держателями еврооблигаций. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин, сообщает пресс-служба банка.

"Решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальным банком Украины", - сказал Дубровин, комментируя циркулирующую в СМИ информацию о том, что часть держателей еврооблигаций ПриватБанка собирается добиваться в европейских судах ареста его коррсчетов в иностранных банках.

"Суть претензий держателей евробондов касаются восстановления прав владельцев таких бумаг, и не означают автоматического наложения ограничений на любые счета или активы ПриватБанка, - уточнил Дубровин. - К сожалению, многочисленные финансовые "эксперты", которые публично обсуждают банк и процессы в банковской системе, плохо разбираются в предмете обсуждения ".

По словам первого заместителя председателя правления ПриватБанка, практика применения международного права по отношению к банкам не предусматривает такой формы обеспечения иска как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов.

"Общепринятой практикой международных судов обязательства о депонировании на специальном счете средств под будущее решение суда по существу иска", - пояснил Дубровин.

Напомним, ранее сообщалось, что держатели еврооблигаций ПриватБанка планируют обратиться в Лондонский международный арбитражный суд, чтобы обжаловать принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка (bail-in). Под процедуру bail-in в общей сложности попало около 30 млрд грн, половина из которых пришлась на международных кредиторов банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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