ПриватБанк исключает возможность ареста своих счетов
В балансе национализированного ПриватБанка нет обязательств перед держателями еврооблигаций. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин, сообщает пресс-служба банка.
"Решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальным банком Украины", - сказал Дубровин, комментируя циркулирующую в СМИ информацию о том, что часть держателей еврооблигаций ПриватБанка собирается добиваться в европейских судах ареста его коррсчетов в иностранных банках.
"Суть претензий держателей евробондов касаются восстановления прав владельцев таких бумаг, и не означают автоматического наложения ограничений на любые счета или активы ПриватБанка, - уточнил Дубровин. - К сожалению, многочисленные финансовые "эксперты", которые публично обсуждают банк и процессы в банковской системе, плохо разбираются в предмете обсуждения ".
По словам первого заместителя председателя правления ПриватБанка, практика применения международного права по отношению к банкам не предусматривает такой формы обеспечения иска как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов.
"Общепринятой практикой международных судов обязательства о депонировании на специальном счете средств под будущее решение суда по существу иска", - пояснил Дубровин.
Напомним, ранее сообщалось, что держатели еврооблигаций ПриватБанка планируют обратиться в Лондонский международный арбитражный суд, чтобы обжаловать принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка (bail-in). Под процедуру bail-in в общей сложности попало около 30 млрд грн, половина из которых пришлась на международных кредиторов банка.
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