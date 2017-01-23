Курсы валют НБУ на 23.01.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 23 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2742,8490 грн за $100;

2916,1971 грн за 100 евро;

4,5967 грн за 10 руб РФ.



На 20 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2744,2159 грн за $100;

2927,5295 грн за 100 евро;

4,6236 грн за 10 руб РФ.