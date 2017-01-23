Официальные курсы банковских металлов на 23.01.2017
23.01.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 23 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 328895,02 грн;
серебро - 4632,67 грн;
платина - 262216,36 грн;
палладий - 205987,96 грн.
Напомним, на 20 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 328221,94 грн;
серебро - 4651,45 грн;
платина - 265640,10 грн;
палладий - 203895,24 грн.
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