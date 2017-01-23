Официальные курсы банковских металлов на 23.01.2017

Нацбанк Украины установил на 23 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 328895,02 грн;



серебро - 4632,67 грн;



платина - 262216,36 грн;



палладий - 205987,96 грн. Напомним, на 20 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328221,94 грн;



серебро - 4651,45 грн;



платина - 265640,10 грн;



палладий - 203895,24 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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