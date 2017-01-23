Банки замедлили снижение депозитных ставок

В январе наблюдается тенденция замедления падения ставок по депозитам

За последнюю неделю стоимость банковских вкладов снизилась минимально для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 23.01.2017, см. Таблицу 1). Снизил ставки только банк Конкорд. Все остальные банки оставили депозитные ставки без изменений. Напомним, на прошлой неделе ни один из исследуемых банков не снижал ставки и не повышал.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне снизилась для вкладов на период от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 14,58%). Синхронно опустилась доходность сбережений сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 12,07% и до 15,47% годовых соответственно). Депозиты на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 14,80% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,96% годовых. Также без изменений осталась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (12,20%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, не претерпели изменений бессрочные сбережения (1,59%), вклады сроком до 1 месяца (2,26%) и от 6 до 12 месяцев (4,58%). Синхронно снизилась доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,89% и до 3,99% годовых соответственно). Вклады периодом свыше 12 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 4,51% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, без изменений осталась для вкладов сроком до 1 месяца (1,51%), от 1 до 3 месяцев (2,40%), от 3 до 6 месяцев (3,24%), от 6 до 12 месяцев (3,85%) и для бессрочных сбережений (1,28%). Упали в цене только депозиты на срок свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,96%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 23.01.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,96% 12,20% 12,07% 14,58% 15,47% 14,80% USD 1,59% 2,26% 2,89% 3,99% 4,58% 4,51% EUR 1,28% 1,51% 2,40% 3,24% 3,85% 3,96%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.

*Обзор составлен на основании данных по 147 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 23.01.17