Бахматюк оценил долг своих обанкротившихся банков в 20 млрд грн

Олег Бахматюк считает, что арест имущества не решит проблему и предлагает свой вариант реструктуризации долга

Бизнесмен Олег Бахматюк заявляет, что долг его обанкротившихся банков (ВиЭйБи банк и банк Финансовая инициатива) составляет около 20 млрд грн.

"Долг рефинансирования перед НБУ около 7,5-8 млрд гривень, перед Фондом гарантирования - 11 млрд гривень", - сказал он в интервью ЛІГА.net.

Бахметюк отметил, что предлагаем вариант, чтобы без дисконта, но с отсрочкой могли погасить все обязательства. "Например, мы подписали со Сбербанком России и DeutscheBank реструктуризацию на 10 лет с условием отсрочки со снижением процента от 2 до 7% до конца периода. Что делает Нацбанк? Ничего. Предположим, что завтра НБУ выиграет все дела, арестует все имущество и счета. Что дальше? Долг рефинансирования перед НБУ около 7,5-8 млрд гривень, перед Фондом гарантирования - 11 млрд гривень. После ареста все активы упадут в цене и будут проданы по очень заниженной стоимости. Есть внешние кредиторы. При дистрессе они будут продавать активы. И есть НБУ, которому после этих кредиторов уже ничего не достанется. Кому выгодна такая ситуация? Заработают люди, которые все это сопровождают, проводят эти реструктуризации, банкротства, советники, которые принимают участие во всех этих процессах", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задолженность компаний бизнесмена Олега Бахматюка перед государством составляет 38 млрд грн.

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