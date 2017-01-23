Укрзализныця выплатила $20 млн долга Альфа-Банку

Суд приостановил производство по иску Альфа-Банка к компании Укрзализныця по долгам, поскольку предмет спора отсутствует

Хозяйственный суд Киева 12 января приостановил производство по иску Альфа-Банка к компании Укрзализныця о взыскании $7,1 млн на основании п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Хозяйственного процессуального кодекса - поскольку отсутствует предмет спора. Об этом сообщает FinBalance.



Согласно постановлению суда, Укрзализныця 22 декабря 2016 года погасила задолженность по соответствующему кредитному договору N125-В/13 от 15 октября 2013 года в полном объеме.



Кроме этого, 10 января Хозсуд года Киева приостановил производство по делу по иску Альфа-Банка к Укрзализныце о взыскании $12,6 млн и 2,86 млн грн пени по договору об открытии кредитной линии N131-В/13 от 15 октября 2013 года (на основании того же п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Хозяйственного процессуального кодекса).



Хозсуд Киева также рассматривает еще два иска Альфа-Банка к госкомпании о взыскании долга на $12,6 млн (по кредитному договору N130-В/13 от 15 октября 2013 года) и $5,94 млн (по договору N132-В/13 от 15 октября 2013 года). Представители сторон сообщали суду о возможности урегулирования спора мирным путем.



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