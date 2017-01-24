Стоимость активов банка Михайловский снизили в 36 раз

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал результаты инвентаризации активов банка Михайловский

Реальная стоимость активов банка Михайловский составляет 138,1 млн грн. Об этом сказано в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В фонде сообщили, что, решением исполнительной дирекции ФГВФЛ утвержден акт формирования ликвидационной массы ПАО Банк Михайловский. "Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка превысила 5 113 520 000 грн, независимые оценщики оценили их в 36 раз меньше. Согласно отчетности, подготовленной тремя компаниями-субъектами оценочной деятельности, - реальная стоимость активов банка составляет 138 130 000 грн. В том числе, в 3 930 000 грн оценены кредиты физических и юридических лиц, договоры отчуждения и погашения которые были признаны ничтожными, и которые учитываются на внебалансовых счетах банка. При этом "на бумаге" стоимость этих активов превышает 1 895 020 000 грн", - сказано в сообщении.

По данным ФГВФЛ, из того, что может быть продано в процессе ликвидации в самую первую очередь - это собственное имущество банка - старые компьютерная техника, мебель, кассовое оборудование, банкоматы и другое - которое независимые оценщики оценили в 30,5 млн грн. Отмечается, что на балансе банка нет ни одного помещения или земельного участка коммерческого назначения, а из транспортных средств - только прицеп. 99,8% от общего перечня основных средств - это имущество стоимостью до 100 тыс. грн за единицу.

Остальные активы, прежде всего кредитные портфели юридических и физических лиц, незаконно были выведены из банка.

"В частности, кредитный портфель юридических лиц, размер которого в отчетности банка составил 1 477 990 000 грн, независимые оценщики оценили в 59 470 000 грн. Такие цифры объясняются тем, что почти весь кредитный портфель юрлиц-кредиты связанных с владельцем банка компаний на сумму 1 212 720 000 грн, - накануне признания банка неплатежеспособным, путем фиктивных проводок были выведены из банка. На балансе же остались, например, кредитные договоры на почти 1 000 млн грн, единственным обеспечением по которым являются земли сельскохозяйственного назначения в Макаровском районе Киевской области, ориентировочная рыночная стоимость которых составляет 50 млн грн. К тому же, действует мораторий на их продажу", - отмечают в фонде.

Кроме того, качественный кредитный портфель физических лиц также был выведен на финансовые компании. Речь идет о более 110 тыс. кредитных договоров на общую сумму 682,3 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что в судебном порядке пытаются вернуть выведенные активы, чтобы в как можно большем объеме удовлетворить требования кредиторов банка. По факту выявленных в банке махинаций, в том числе с активами, подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений.

В то же время, сумма собственных средств банка на день введения временной администрации составила 35 070 000 грн, в том числе остатки в кассах банка - 13 570 000 грн, средства в других банках - 21 510 000 грн.

По состоянию на начало 2017 года вкладчикам и клиентам ОАО Банк Михайловский было выплачено 1 652,8 млн грн гарантированного возмещения.

3 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка Михайловский Игоря Дорошенко. Прокуратура города Киева внесла апелляционную жалобу на это решение суда, с которым ведомство категорически не согласно.



В интервью ЛІГА.net владелец банка Михайловский Виктор Полищук заявил, что на 19 мая передал банк Михайловский бизнесмену Борису Кауфману и вышел из состава акционеров. Финучреждение перешло под управление Platinum Bank. Сумма сделки составила около 200 млн грн.



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Однако в Platinum Bank опровергают информацию о том, что он участвовал в сделке по приобретению банка Михайловский накануне его признания неплатежеспособным.