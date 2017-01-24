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ФГВФЛ собирается продать активы банков-банкротов на 1,6 млрд грн

24.01.2017 17:12
Фонд гарантирования вкладов на этой неделе выставит на продажу активы более 40 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение текущей недели запланирован продажу активов 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,65 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 1,18 млрд грн приходится на права требования по кредитам и 466,31 млн грн - на основные средства банков, которые ликвидируются.

Дебиторская задолженность перед банком Софийский будет продаваться за 0,02 млн грн.

Кроме того, другие активы (монеты, слитки, иконы и др) выставлены на торги на сумму 0,17 млн грн

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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