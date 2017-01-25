Вся банда в сборе. Чем займутся экс-менеджеры ПриватБанка

Экс-приватовцы создают IT-компанию Fintech Band для работы с финучреждениями

Бывшие заместители главы правления ПриватБанка Олег Гороховский и Дмитрий Дубилет анонсировали создание компании, которая будет оказывать IT-услуги украинским и зарубежным банкам. "Мы знаем, как создавать крутой розничный банк и теперь готовы делиться этими знаниями. Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг", - написал Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

После признания неплатежеспособным и национализации ПриватБанка работать на руководящих должностях непосредственно в банковском секторе Дубилету и Гороховскому запрещено. Согласно закону, репутация топ-менеджера обанкротившегося финучреждения считается испорченной, если он не менее шести месяцев занимал должность в правлении банка до момента признания его неплатежеспособным. Вернуться на банковский рынок Дубилет и Гороховский смогут не ранее, чем через три года. Но заняться смежной деятельностью им ничто не мешает.

Недалеко ушли

ПриватБанк считался самым технологичным финучреждением в Украине. Наряду с достаточно высокими ставками по депозитам, это и сделало его крупнейшим сберегательным банком страны с депозитным портфелем почти в 200 млрд грн (около 10% ВВП). К бурному росту Приватбанка приложили руку и Гороховский с Дубилетом. Первый проработал в финучреждении около 20 лет, из которых 12 - в должности первого заместителя главы правления. А Дмитрий Дубилет, сын бывшего главы правления Александра Дубилета, занимал пост руководителя IT-департамента в ПриватБанке и также входил в состав правления.

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Новая компания приватовцев под названием Fintech Band находится в процессе регистрации, сообщил ЛІГА.net Олег Гороховский. "Компания будет небольшой - до 50 человек", - уточнил он. Составят ли ядро будущей команды программисты из Приватбанка? Гороховский на этот вопрос отвечает уклончиво: "Мы привлекаем к работе IT-специалистов, опыт работы в Приватбанке приветствуется".

В спросе на свои услуги экс-приватовцы не сомневаются. "Мы будем предлагать банкам IT-решения для карточного бизнеса, процессинговые мощности, CRM-модели, управление сценариями обслуживания, IT-решения для колл-центров. В планах также создание универсального мобильного приложения для управления финансами клиента", - рассказал Гороховский. По его словам, особой конкуренции на этом рынке сейчас нет.

Приват в каждый банк

Безопасно ли банкам отдавать в руки аутсорсинговых компаний свои IT-продукты? Эксперты утверждают, что в подобных решениях вопрос безопасности далеко не всегда приоритетный. Разработка банковских сервисов на аутсорсе - общепринятая практика. "Более чем на 90% IT-продукты банка так или иначе связаны с картами международных платежных систем (Visa, Mastercard), поэтому такой продукт будет безопасен вне зависимости от того, обслуживается ли он аутсорсинге или нет", - говорит Максим Бужор, автор проекта по созданию международного банка эквайера International Payment Solutions.

Услуги подобных компаний могут быть востребованы на украинском рынке. Современные розничные технологии - весомый аргумент в борьбе за клиента, но на украинском рынке не так много банков, которые могут похвастаться своей инновационностью. Особым спросом сегодня пользуются сервисы мультиканального обслуживания.

"Безусловный тренд последних десяти лет - мобильность. Все, что связано со смартфонами, мобильными приложениями, социальными сетями. Еще один технологический тренд - бесконтактная оплата", - объясняет Максим Патрин, вице-президент, глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина. По его словам, набирают популярность и такие услуги как биометрическая идентификация клиентов (распознавание по голосу, изображению, отпечатку пальца и т.п.) и блокчейн.

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Затраты украинских банков на развитие IT варьируются от десятков тысяч до миллионов долларов. Передача ІT на аутсорс может быть выгодна отдельным игрокам. "Редкий банк может позволить себе содержать команду специалистов для разработки программного обеспечения, да и это не имеет смысла. СУБД, CRM, электронный документооборот, платежные сервисы и многое другое имеет смысл отдавать на аутсорс", - говорит Константин Кошеленко, бывший предправления банка Траст и нынешний операционный директор EasyPay.

Заключение первых контрактов для Fintech Band - дело ближайшего будущего, уверяют бывшие менеджеры Приватбанка. "У нас будут предложения для всех банков, вне зависимости от их размера. Думаю, что первые реальные договоры появятся через 2-3 месяца", - говорит Гороховский.

Кристина Болотова