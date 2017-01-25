НБУ укрепил гривню на 10 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 10 копеек

На 25 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2723,1902 грн за $100;

2926,8848 грн за 100 евро;

4,5987 грн за 10 руб РФ.



На 24 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2733,2499 грн за $100;

2928,6773 грн за 100 евро;

4,5934 грн за 10 руб РФ.

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