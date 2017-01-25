Суд одобрил ликвидацию КСГ Банка

Суд отказал акционеру, который просил отменить решение НБУ об отзыве банковской лицензии ПАО КСГ Банк и его ликвидации

Окружной административный суд Киева 19 января 2017 года подтвердил правомерность отзыва банковской лицензии и ликвидации ОАО КСГ Банк. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как следует из материалов судебного дела, один из акционеров ОАО КСГ Банк Сергей Касьянов осенью 2016 года обратился в суд с просьбой признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отзыве банковской лицензии ПАО КСГ Банк и решения исполнительной дирекции ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка.

Истец также просил суд обязать НБУ возобновить функционирование ОАО КСГ Банк.

По результатам рассмотрения административного иска и материалов, послуживших основанием вывода банка с рынка, суд принял постановление, которым в удовлетворении исковых требований акционера ОАО КСГ Банк отказал полностью, сообщили в НБУ.

Напомним, НБУ 30 августа 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО КСГ Банк за систематические нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, Национальный банк во время последней проверки установил, что ОАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. Информацию об этом НБУ передал в правоохранительные органы.

КСГ Банк (ранее Европейский банк рационального финансирования) работает на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).

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