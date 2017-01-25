Наличный доллар подешевел на 9 копеек

В среду, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,00 коп до 27,4260 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,47 коп - до 28,0480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,75 коп и составляет 29,2035 грн, средний курс продажи упал - на 7,97 коп до 30,0790 грн. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,7 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,761 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,4260 28,0480 0,4259 0,4761 29,2035 30,0790 Медиана 27,4350 28,0000 0,4400 0,4750 29,2250 30,0250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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