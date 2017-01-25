Наличный доллар подешевел на 9 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 6,47 коп - до 28,0480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 9,75 коп и составляет 29,2035 грн, средний курс продажи упал - на 7,97 коп до 30,0790 грн. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,7 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,761 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,4260
|
28,0480
|
0,4259
|
0,4761
|
29,2035
|
30,0790
|
Медиана
|
27,4350
|
28,0000
|
0,4400
|
0,4750
|
29,2250
|
30,0250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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