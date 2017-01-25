В США на Сбербанк подали в суд
Американская юридическая компания PPF Management подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Как сообщает ТАСС, их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату.
От ответчиков требуют выплаты в размере не менее $750 млн. Из этой суммы не меньше $500 млн должно стать компенсацией за нанесенный ущерб, а от $250 млн пойти на возмещение морального ущерба.
Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций компании Павловскгранит, специализирующейся на добыче гранитного щебня и являющейся крупнейшим предприятием такого рода в Европе. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы, пользуясь спадом на рынке, осуществить рейдерский захват Павловскгранита. Они также намеревались устранить компанию как конкурента.
Истцы утверждают также, что Греф использовал свою репутацию и влияние в правительстве, чтобы не допустить начала расследований в этом отношении со стороны регуляторов страны-агрессора.
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