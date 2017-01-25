Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,03 коп до 27,4557 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,70 коп - до 28,0357 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 29,2283 грн, средний курс продажи упал - на 10,07 коп до 30,0580 грн. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,330 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 4,764 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,4557 28,0357 0,4330 0,4764 29,2283 30,0580 Медиана 27,5000 28,0000 0,4440 0,4750 29,2750 30,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.