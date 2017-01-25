Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,70 коп - до 28,0357 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 29,2283 грн, средний курс продажи упал - на 10,07 коп до 30,0580 грн. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,330 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 4,764 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,4557
|
28,0357
|
0,4330
|
0,4764
|
29,2283
|
30,0580
|
Медиана
|
27,5000
|
28,0000
|
0,4440
|
0,4750
|
29,2750
|
30,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
71083
-
59653
-
12523
-
11862
-
11677
- Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Форум 13:21
- Ценные бумаги ПриватБанка вернулись в обращение 13:00
- НБУ: Банки должны более активно работать с кредитными рисками 12:47
- Котировки доллара на межбанке опустились до 27,20/27,23 12:25
- МВФ не будет рассматривать украинский вопрос в январе 12:08