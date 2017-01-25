Котировки доллара на межбанке опустились до 27,20/27,23

В среду, 25 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,22/27,27*, к 12:00 котировки составили 27,20/27,23

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,18, максимальные - 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные - 27,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4596/0,4610 к 12:00 котировки составили 0,4587/0,4595.



Торги по евро начались с котировок 29,1907/29,2443, к 12:00 котировки составили 29,2236/29,2531.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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