Ценные бумаги ПриватБанка вернулись в обращение

НКЦБФР принял соответствующее решение сегодня, 24 января

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сегодня, 24 января, на заседании приняла решение возобновить обращение ценных бумаг ПриватБанка. Об этом сообщает официальный сайт НКЦБФР.

Отметим, что обращение ценных бумаг ПриватБанка было приостановлено 19 декабря 2016 г. - после того как было принято решение о национализации банка.

Напомним, ранее сообщалось, что кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.