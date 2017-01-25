Ценные бумаги ПриватБанка вернулись в обращение
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сегодня, 24 января, на заседании приняла решение возобновить обращение ценных бумаг ПриватБанка. Об этом сообщает официальный сайт НКЦБФР.
Отметим, что обращение ценных бумаг ПриватБанка было приостановлено 19 декабря 2016 г. - после того как было принято решение о национализации банка.
Напомним, ранее сообщалось, что кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд.
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