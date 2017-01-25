 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.48  28.00   EUR:  29.18  30.02
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ценные бумаги ПриватБанка вернулись в обращение

25.01.2017 13:00
НКЦБФР принял соответствующее решение сегодня, 24 января
Фото - EPA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сегодня, 24 января, на заседании приняла решение возобновить обращение ценных бумаг ПриватБанка. Об этом сообщает официальный сайт НКЦБФР.

Отметим, что обращение ценных бумаг ПриватБанка было приостановлено 19 декабря 2016 г. - после того как было принято решение о национализации банка.

Напомним, ранее сообщалось, что кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в TwitterFacebookВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НКЦБФР
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров