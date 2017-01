НБУ: Банки должны более активно работать с кредитными рисками

Финучреждениям следует внимательно оценивать финансовое состояние заемщика, говорят в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) настаивает на том, что банки должны более активно работать с кредитными рисками своих заемщиков. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, пишет FinClub.



"Постановление N351 прописывалось таким образом, чтоб оценивать кредитные риски по сути, а не по форме. Оно направлено на то, чтобы банки и заемщики работали с прозрачной отчетностью. Главное - это финансовое состояние заемщика. Если банк работает с качественными заемщиками, хотя таких сейчас и очень мало, то потребности в каких-то дополнительных залогах не возникает",- отметил Ваврищук.



Постановление N351 было принято в начале июля 2016 года. Документ основывается на Базельских принципах банковского надзора. Новое положение совместимо со стандартом МСФО 9 (Финансовые инструменты), который также требует оценки ожидаемых убытков по финансовым инструментам и будет внедрен на международном уровне 01.01.2018. Для расчета величины ожидаемых убытков положением предусмотрено применение формулы, которая использует три компонента: вероятность дефолта должника (PD - probability of default), уровень потерь в случае дефолта (LGD - loss given default) и долг по активу (EAD - exposure at default).



