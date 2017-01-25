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НБУ: Банки должны более активно работать с кредитными рисками

25.01.2017 12:47
Финучреждениям следует внимательно оценивать финансовое состояние заемщика, говорят в Нацбанке
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) настаивает на том, что банки должны более активно работать с кредитными рисками своих заемщиков. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, пишет FinClub.

"Постановление N351 прописывалось таким образом, чтоб оценивать кредитные риски по сути, а не по форме. Оно направлено на то, чтобы банки и заемщики работали с прозрачной отчетностью. Главное - это финансовое состояние заемщика. Если банк работает с качественными заемщиками, хотя таких сейчас и очень мало, то потребности в каких-то дополнительных залогах не возникает",- отметил Ваврищук.

Постановление N351 было принято в начале июля 2016 года. Документ основывается на Базельских принципах банковского надзора. Новое положение совместимо со стандартом МСФО 9 (Финансовые инструменты), который также требует оценки ожидаемых убытков по финансовым инструментам и будет внедрен на международном уровне 01.01.2018. Для расчета величины ожидаемых убытков положением предусмотрено применение формулы, которая использует три компонента: вероятность дефолта должника (PD - probability of default), уровень потерь в случае дефолта (LGD - loss given default) и долг по активу (EAD - exposure at default).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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