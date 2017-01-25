Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Форум

ФГВФЛ выставил на аукцион кредиты банка Форум по начальной стоимости 187,09 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает пять кредитов, выданных банком Форум. Залогом по ним выступают производственные мощности по консервации продукции и для выращивания грибов.



В обеспечение кредитов переданы: комплекс зданий и сооружений общей площадью 26 243,4 м2 в Черкасской области в селе Литвинец; комплекс зданий и сооружений общей площадью 6351,6 м2 в Черкасской области в селе Хмельная; трактора John Deere, автомобили, автопогрузчики (всего 18 единиц); сельскохозяйственное оборудование (217 позиций); автоклавы, автоклавные тележки, электрический гриль (31 позиция); автопогрузчик марки TGX15-B, 2011 г.в.



Кроме того, в залоге по кредиту являются товары в обороте (консервированная продукция в ассортименте), имущественные права на денежные средства, поручительство других юридических лиц.



Суммарная задолженность по кредитам составляет 429,35 млн грн, очередной платеж за каждым из них был еще в 2014 году, уточняет ФГВФЛ.



Лоты выставляются на первые торги по начальной стоимости 187,09 млн грн. Аукцион состоится 20 февраля.



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