Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Форум
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает пять кредитов, выданных банком Форум. Залогом по ним выступают производственные мощности по консервации продукции и для выращивания грибов.
В обеспечение кредитов переданы: комплекс зданий и сооружений общей площадью 26 243,4 м2 в Черкасской области в селе Литвинец; комплекс зданий и сооружений общей площадью 6351,6 м2 в Черкасской области в селе Хмельная; трактора John Deere, автомобили, автопогрузчики (всего 18 единиц); сельскохозяйственное оборудование (217 позиций); автоклавы, автоклавные тележки, электрический гриль (31 позиция); автопогрузчик марки TGX15-B, 2011 г.в.
Кроме того, в залоге по кредиту являются товары в обороте (консервированная продукция в ассортименте), имущественные права на денежные средства, поручительство других юридических лиц.
Суммарная задолженность по кредитам составляет 429,35 млн грн, очередной платеж за каждым из них был еще в 2014 году, уточняет ФГВФЛ.
Лоты выставляются на первые торги по начальной стоимости 187,09 млн грн. Аукцион состоится 20 февраля.
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