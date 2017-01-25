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Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Форум

25.01.2017 13:21
ФГВФЛ выставил на аукцион кредиты банка Форум по начальной стоимости 187,09 млн грн
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает пять кредитов, выданных банком Форум. Залогом по ним выступают производственные мощности по консервации продукции и для выращивания грибов.

В обеспечение кредитов переданы: комплекс зданий и сооружений общей площадью 26 243,4 м2 в Черкасской области в селе Литвинец; комплекс зданий и сооружений общей площадью 6351,6 м2 в Черкасской области в селе Хмельная; трактора John Deere, автомобили, автопогрузчики (всего 18 единиц); сельскохозяйственное оборудование (217 позиций); автоклавы, автоклавные тележки, электрический гриль (31 позиция); автопогрузчик марки TGX15-B, 2011 г.в.

Кроме того, в залоге по кредиту являются товары в обороте (консервированная продукция в ассортименте), имущественные права на денежные средства, поручительство других юридических лиц.

Суммарная задолженность по кредитам составляет 429,35 млн грн, очередной платеж за каждым из них был еще в 2014 году, уточняет ФГВФЛ.

Лоты выставляются на первые торги по начальной стоимости 187,09 млн грн. Аукцион состоится 20 февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Форум Банк, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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