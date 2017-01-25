В Индии откроют полностью цифровой банк

Центробанк Индии намерен запустить банк, где ни один сотрудник не взаимодействует с клиентом вживую

Государственный банк Индии (State Bank of India, SBI) в ближайшие полгода запустит первый в стране полностью цифровой банк - SBI Digi Bank. Об этом сообщает издание Economic Times.



Источники издания подтвердили, что SBI работает над созданием банка, где ни один сотрудник не будет взаимодействовать клиентом вживую, а транзакции будет осуществляться посредством мобильных приложений и интернет-банкинга.



Цифровой банк будет доступен на всех платформах. Его интегрируют с Aadhaar - госсистемой по биометрической идентификации граждан.

В связи с запуском такого финучреждения скорость доступа к интернету в подразделениях банка по всей стране была увеличена с 64 Кбит/с до 2 Мбит/с.

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