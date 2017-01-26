Официальные курсы банковских металлов на 26.01.2017

Нацбанк Украины установил на 26 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 325137,24 грн;

серебро - 4606,34 грн;

платина - 268272,23 грн;

палладий - 213583,88 грн.

Напомним, на 25 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331357,78 грн;

серебро - 4658,02 грн;

платина - 267144,96 грн;

палладий - 214315,07 грн.

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