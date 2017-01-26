Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,22 коп до 27,4035 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,12 коп - до 27,9845 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,65 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,38 коп и составляет 29,2045 грн, средний курс продажи вырос - на 2,45 коп до 30,0825 грн. Продать евро дороже можно за 29,62 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,0 коп и составляет 4,270 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,744 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,4035 27,9845 0,4270 0,4744 29,2045 30,0825 Медиана 27,4000 27,9500 0,4400 0,4730 29,1500 30,0250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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