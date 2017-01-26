Межбанк открылся котировками доллара 27,21/27,24

В четверг, 26 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,21/27,24 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4569.



Торги по евро начались с котировок 29,1936/29,2230.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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