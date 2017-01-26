Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 26 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,21/27,24*, к 12:00 котировки составили 27,20/27,23

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,20, максимальные - 27,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные - 27,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4569 к 12:00 котировки составили 0,4537/0,4545.



Торги по евро начались с котировок 29,1936/29,2230, к 12:00 котировки составили 29,1720/29,2041.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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